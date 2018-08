Knightfall rinnovata per una seconda stagione, Mark Hamill si unisce al cast

Dopo una lunga attesa (l'ultimo episodio inedito risale a oltre sei mei fa), History ha confermato finalmente il rinnovo del drama storico Knightfall per una seconda stagione, cogliendo l'occasione per annunciare diverse aggiunte al cast, incluso il veterano di Star Wars Mark Hamill.

Con Tom Cullen nelle vesti del protagonista, Knightfall racconta la storia vera della caduta, della persecuzione e della morte sul rogo dei Cavalieri Templari, uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali. Nei nuovi episodi, Hamill interpreterà Talus, un cavaliere temprato dalla battaglia e un veterano delle Crociate sopravvissuto a 10 anni di prigionia in Terra Santa. Ora Talus ha il compito di addestrare i nuovi iniziati all'ordine, che sembra il ruolo perfetto per il Luke Skywalker di Guerre stellari.

History non ha annunciato ancora una data per la seconda stagione, il cui timone è ora nelle mani del nuovo showrunner Aaron Helbing, in passato dietro le quinte di Black Sails e Spartacus. In aggiunta a Hamill, al cast si sono uniti anche Tom Forbes (The Bastard Executioner) con il ruolo del Principe Louis, il figlio violento e imprevedibile di Re Filippo ed erede al trono; e Genevieve Gaunt (The Royals) di Isabella, la figlia di Filippo, su quel percorso che farà di lei la donna conosciuta storicamente come la Lupa di Francia.