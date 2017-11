Kit Harington nel trailer ufficiale di Gunpowder

Gunpowder, la miniserie che riporta in tv la star de Il Trono di Spade Kit Harington, è attesa negli Stati Uniti per il 18 dicembre dopo essere andata in onda sulla britannica BBC il mese scorso. Il drama di tre episodi, di cui HBO - la stessa rete de Il Trono di Spade - ha diffuso un nuovo trailer, segue Harington nei panni di Robert Catesby, un gentleman del Warwickshire considerato la mente dietro la Congiura delle polveri, il complotto col quale nel 17° secolo un gruppo di cattolici inglesi cerco senza successo di uccidere Re Giacomo I d'Inghilterra per restituire la corona a un cattolico. In attesa di una sua programmazione in Italia, ecco le nuove immagini di Gunpowder: