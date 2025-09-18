Kit Harington in tv con una miniserie basata su Racconto di due città di Charles Dickens

News Serie TV

BBC e MGM+ portano in tv il celebre romanzo storico di Charles Dickens Racconto di due città, con la star de Il Trono di Spade Kit Harington tra i protagonisti.

Il veterano de Il Trono di Spade Kit Harington sarà tra i protagonisti di una miniserie della britannica BBC e della statunitense MGM+ basata su Racconto di due città, romanzo storico di Charles Dickens pubblicato nel 1859. A Tale of Two Cities, il cui cast include anche François Civil (Fiasco) e Mirren Mack (Miss Austen), porta la firma di Daniel West (Top Boy), mentre Hong Khaou (Baptiste) ne sarà il regista.

A Tale of Two Cities: La trama della miniserie con Kit Harington

Ambientata nella Londra del 1782, durante la guerra tra Francia e Gran Bretagna, A Tale of Two Cities segue Lucie Manette (Mack), la cui vita viene sconvolta quando riceve un messaggio da Parigi: suo padre, dato per morto da quasi 20 anni, potrebbe essere vivo. Quando il messaggero, l'emigrato francese idealista Charles Darnay (Civil), viene arrestato e accusato di tradimento, Lucie chiede aiuto al giovane avvocato brillante ma imprevedibile Sydney Carton (Harington) per liberare Darnay, nella speranza che la conduca a Parigi per rintracciare suo padre. Ne segue un complesso triangolo amoroso: entrambi gli uomini lottano per essere degni del suo amore, e Lucie è combattuta su chi scegliere. Eppure, nessuno dei due uomini - fisicamente così simili e spiritualmente agli antipodi - può sfuggire all'altro. Così, si ritrovano legati nella vita e nella morte, attraverso trionfi, tragedie, matrimoni e omicidi.

"Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con [i produttori esecutivi] Polly [Williams], Sarah [Best], Leo [Becker] e il team a Federation per portare sullo schermo l'epopea rivoluzionaria di Dickens", hanno dichiarato Harington e West in un comunicato. "Racconto di due città è il blockbuster storico originale: una storia d'amore straziante e un brutale mistero di vendetta, il tutto ambientato sullo sfondo iconico della Rivoluzione francese. Il nostro adattamento sarà un contorto thriller d'ambientazione storica, con al centro un triangolo amoroso contemporaneo e instabile. Non vediamo l'ora di condividerlo con il pubblico nel 2026".