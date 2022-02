Killing It: Craig Robinson nel primo teaser trailer della nuova comedy di Peacock

News Serie TV

L'attore ritrova il co-creatore di Brooklyn Nine-Nine Dan Goor e il produttore esecutivo Luke Del Tredici, co-showrunner della serie.

I fan di Brooklyn Nine-Nine lo ricorderanno come Doug Judy aka "il bandito delle Pontiac", la nemesi del protagonista Jake Peralta (Andy Samberg). Ma Craig Robinson è pronto a tornare in tv da protagonista nella nuova comedi Killing It, dove ha ritrovato proprio il co-creatore della serie ambientata nel 99esimo distretto della polizia di New York, Dan Goor, e il produttore esecutivo Luke Del Tredici. Il servizio di video in streaming Peacock ci ha mostrato un'anteprima in un buffo teaser trailer, che vedete in basso.

La trama e il cast di Killing It

Descritta come una comedy che in 10 episodi esplora tematiche di classe, capitalismo e il tentativo di realizzare il sogno americano...oltre che la caccia a serpenti giganti e attesa su Peacock in primavera, Killing It è scritta da Goor e Del Tredici, co-showrunner della serie. Il cast comprende anche Claudia O'Doherty (Love), Rell Battle (Black-ish), Scott MacArthur (The Mick), Stephanie Nogueras (The Good Fight), Wyatt Walter (Sons of Thunder) e Jet Miller (Betania).

Le dichiarazioni

“Adoriamo tutte le serie ambiziose, stimolanti e ricche di temi che popolano l'attuale panorama televisivo di punta. Amiamo anche le battute. Quindi abbiamo cercato di fare una serie che potesse offrire entrambe le cose", hanno commentato Good e Del Tredici in una dichiarazione congiunta. “Volevamo che Killing It esplorasse l'ossessione quasi religiosa dell'America per l'imprenditorialità e la ricchezza, e volevamo anche che fosse divertente. Davvero, davvero divertente. Inoltre, volevamo che avesse dei grandi serpenti". A proposito di Robinson, poi, hanno detto: "È l'uomo più divertente del mondo. La sua interpretazione esilarante e disinvolta trasforma anche i momenti comici più selvaggi in qualcosa di profondamente umano e riconoscibile".