Kevin Bacon torna in tv nella serie horror d'azione di Prime Video The Bondsman

News Serie TV

La star di The Following interpreta un cacciatore di taglie che torna dal mondo dei morti con una missione demoniaca.

Dopo le parentesi cinematografiche di film come They/Them e Space Oddity, Kevin Bacon accetta un altro lavoro in tv. La star di The Following e City on a Hill sarà il protagonista di The Bondsman, nuova serie horror appena ordinata da Prime Video, piattaforma che aveva ospitato anche un'altra serie dell'attore cioè I Love Dick. Creato dal regista Grainger David (già a Cannes con il suo corto The Chair), il drama proviene dal rinomato studio di produzione Blumhouse Television.

La trama di The Bondsman

Basata su un'idea originale di David e composta da 8 episodi di mezz'ora, The Bondsman segue Hub Halloran (Bacon), un cacciatore di taglie dei boschi che torna dal mondo dei morti con un'inaspettata seconda possibilità. Ora ha una nuova vita, un amore e una carriera musicale che era quasi dimenticata. Le cose si complicano quando scopre che il suo vecchio lavoro ha preso adesso una contorta svolta demoniaca.

Il team di produzione

Erik Oleson, che ha lavorato come showrunner alla seconda stagione di Carnival Row, collaborerà anche qui come showrunner tramite la sua società di produzione CrimeThink, che ha un accordo con Prime Video. David sarà il produttore esecutivo insieme a Bacon, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold e Chris Dickie per Blumhouse Television e Paul Shapiro per CrimeThink.

Tuttavia la produzione della serie non verrà avviata fino a quando sarà in atto lo sciopero degli sceneggiatori che sta paralizzando Hollywood ormai da due mesi. Su Prime Video, intanto, arriverà però un'altra serie targata Blumhouse, The Horror of Dolores Roach che debutterà il 7 luglio.