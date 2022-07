Keep Breathing: il trailer della serie Netflix con Melissa Barrera, la nuova protagonista di Scream

News Serie TV

Disponibile in streaming dal 28 luglio, questa limited series di Netflix racconta la storia di una giovane donna che sopravvive a in incidente aereo e deve riuscire a rimanere viva fino a che qualcuno non arrivi a soccorrerla.

Debutta il 28 luglio in streaming su Netflix una miniserie in 6 episodi intitolata Keep Breathing, di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale.

Keep Breathing è descritta come un survival thriller, e racconta la storia di una giovane donna, avvocato a New York, che precipita col suo aereo privato in un punto imprecisato del confine col Canada, e che deve lottare per sopravvivere nel mezzo di una natura ostile e affrontando i traumi del suo passato.

Nei panni della protagonista troviamo Melissa Barrera, l'attrice messicana che è stata la protagonista, nei panni di Sam Carpenter, del nuovo Scream di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Appaiono nella serie anche Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Juan Pablo Espinosa e Florencia Lozano.

A dirigere i primi tre episodi è stata Maggie Killey, mentre Rebecca Rodriguez ha firmato i secondi tre.

Questo è il trailer ufficiale di Keep Breathing: