Kate Winslet reciterà nella serie antologica britannica I Am...

La star di Omicidio a Easttown apparirà in un episodio della stagione 3 con la figlia Mia Threapleton.

Con Omicidio a Easttown ha vinto tutto quello che c'era da vincere, inclusi l'Emmy, il Golden Globe e lo Screen Actors Guild Award. Ora Kate Winslet è pronta per la sua prossima avventura televisiva. Sarà tra i protagonisti della terza stagione di I Am..., serie antologica della rete britannica Channel 4 scritta e diretta dal vincitore del BAFTA Dominic Savage.

Kate Winslet nella stagione 3 di I Am...

Ciascun episodio di I Am..., di fatto un piccolo film, racconta una storia indipendente incentrata su un personaggio femminile, sviluppata in collaborazione con l'attrice che lo interpreta e ispirata da tematiche quali le relazioni, la salute mentale e l'emancipazione. Winslet reciterà nell'episodio I Am Ruth insieme con la figlia Mia Threapleton. I dettagli dei personaggi affidati loro non sono al momento disponibili, ma negli ultimi anni I Am... è stata apprezzata per il suo modo di esplorare l'esperienza della donna attraverso situazioni emotivamente crude, stimolanti e personali.

"È un vero onore per me lavorare e collaborare con Kate Winslet a questo primo episodio della nuova stagione di I Am... per Channel 4", ha commentato Savage. "Kate è una leggenda, un talento interpretativo incredibile e sublime, e non vedo l'ora di iniziare a girare questa storia unica e importante che abbiamo creato insieme".