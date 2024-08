Kate Winslet protagonista di The Spot, nuova serie tv ordinata a Hulu

News Serie TV

Il progetto coinvolge lo sceneggiatore di Full Circle Ed Solomon e la casa di produzione A24: ecco i primi dettagli.

Kate Winslet è inarrestabile e, dopo la recente The Regime di HBO, torna protagonista in una nuova serie tv, riferisce Deadline. Il progetto, che ha già ricevuto l'ordine di una prima stagione, si intitola The Spot e questa volta la piattaforma di video in streaming che la ospiterà è Hulu (significa che in Italia la vedremo molto probabilmente su Disney+, essendo 20th Television lo studio che la produce insieme alla chiacchierata A24).

La trama di The Spot

Creata e scritta dallo sceneggiatore di Full Circle Ed Solomon, che sarà anche showrunner, The Spot segue una chirurga di successo (Winslet) e il marito, un insegnante, che sospettano che lei possa essere responsabile della morte di un bambino fuggito e poi investito. Mentre indagano sulla questione, vengono rivelati oscuri segreti che metteranno alla prova la loro relazione mentre si confrontano con la possibilità di sensi di colpa nascosti e tradimento.

Hulu si è aggiudicata lo sviluppo della serie tra i vari competitor e la società sorella 20th Television co-produrrà la serie con A24, la stessa casa di produzione di successi come il film premio Oscar Everything Everywhere All At Once e la serie BEEF - Lo scontro. Kate Winslet è coinvolta anche come produttrice esecutiva insieme alla sua Juggle Productions con cui aveva già prodotto l'acclamata miniserie di HBO Omicidio a Easttown, per cui ha vinto un Emmy.