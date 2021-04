Jupiter's Legacy: Il trailer italiano ufficiale della serie Netflix tratta dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely

News Serie TV

Il drama supereroistico sarà disponibile in streaming dal prossimo 7 maggio.

È una vera e propria lotta tra generazioni di supereroi quella messa in scena in Jupiter's Legacy, la nuova serie originale Netflix basata sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely. In attesa del 7 maggio, il giorno in cui gli otto episodi del superhero drama saranno disponibili in streaming, il servizio ha diffuso il dinamico trailer italiano ufficiale che ci mostra un assaggio di ciò che vedremo nella serie: forza, ambizione, dinamiche familiari e, naturalmente, tantissima azione.





La trama di Jupiter's Legacy

Jupiter's Legacy è un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l'eredità. La tensione tuttavia aumenta tra le giovani leve che vogliono dimostrare il proprio valore mentre faticano a tenere alta la leggendaria reputazione dei genitori e a gestire le alte aspettative personali.

Il cast e i personaggi

Jupiter's Legacy vede Josh Duhamel (Las Vegas) nei panni di Sheldon Sampson, il leader di una squadra di supereroi nota come The Utopian; Leslie Bibb (Popular) nel ruolo di Grace Sampson, la potente moglie di Sheldon; Ben Daniels (L'esorcista) nel ruolo di Walter Sampson, il fratello maggiore di Sheldon; Elena Kampouris (American Odyssey) in quello di Chloe Sampson, figlia di Sheldon e Grace; Andrew Horton (I Medici) nel ruolo di Brandon Sampson, figlio di Sheldon e Grace; Mike Wade (SEAL Team) nei panni di Fitz Small, un altro membro di The Utopian; e Matt Lanter (Timeless) nei panni di George Hutchene, il nemico, un tempo migliore amico, di Sheldon. I produttori esecutivi che affiancano Mark Millar e Frank Quitely sono Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim, anche showrunner.