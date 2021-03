Jupiter's Legacy dal fumetto allo schermo: Netflix mostra le prime immagini della sua nuova serie supereroistica

News Serie TV

Il drama, di 8 episodi, è basato sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely e debutterà in streaming il 7 maggio.

In attesa di vedere gli 8 episodi della prima stagione di Jupiter's Legacy, una nuova serie Netflix basata sui fumetti di Mark Millar (già autore di famose storie come quelle di Kick-Ass e Wanted) e Frank Quitely e disponibile sulla piattaforma dal 7 maggio, Il servizio di video in streaming ha rilasciato una video anteprima che svela le prime immagini del drama.

Jupiter's Legacy: La trama

Stando alla sinossi ufficiale della serie - descritta come un superhero drama che attraversa decenni e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà - "dopo aver protetto l'umanità per quasi un secolo, la prima generazione di supereroi affida questo compito ai suoi discendenti. Nelle giovani leve, però, c'è molta tensione, tra la voglia di dimostrare il proprio valore, la fatica di tenere alta la leggendaria reputazione raggiunta dai genitori e le alte aspettative personali".

Mark Millar descrive la serie

"Quando trascorri una vita a combattere i cattivi e sventare i rapinatori di banche locali, inizi a mettere in discussione ciò che hai fatto nella tua vita. Cosa ti lasci dietro una volta che te ne sei andato? Ne è valsa la pena?". Così Mark Millar ha descritto la serie a Entertainment Weekly facendo leva sul concetto di "eredità" su cui è basata. Ma c'è di più. "E se l'eroe più figo del mondo, come Superman, sposasse la donna più bella del mondo, come Wonder Woman, e avessero questi fottuti figli orribili che sarebbero come i Kardashian?", si chiede provocatoriamente l'autore. Non ci resta che scoprirlo dal 7 maggio.

I personaggi di Jupiter's Legacy

Nella breve clip appena rilasciata, vediamo gli schizzi dei fumetti di Frank Quitely prendere vita e trasformarsi nelle prime immagini del superhero drama. Conosciamo così Blackstar, il villain della prima stagione. Vengono presentati anche Hutch (Ian Quinlan), figlio di uno dei più grandi cattivi del mondo e Chloe Sampson (Elena Kampouris), figlia del più grande supereroe del mondo. Tra gli altri personaggi Sheldon Sampson (Josh Duhamel), suo figlio Brandon Sampson (Andrew Horton) e infine i supereroi di prima generazione Lady Liberty/Grace Sampson (Leslie Bibb), The Utopian/Sheldon Sampson (Josh Duhamel) e Brainwave/Walter Sampson (Ben Daniels).