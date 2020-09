Julie and the Phantoms: Una clip della nuova serie musicale di Netflix in anteprima esclusiva

News Serie TV

Con Madison Reyes protagonista, la serie è attesa in streaming dal 10 settembre.

In attesa del 10 settembre, giorno di debutto sulla piattaforma di video in streaming, Netflix condivide in esclusiva per ComingSoon.it Serie TV una clip della sua nuova serie originale Julie and the Phantoms, musical dramedy prodotto dal regista e coreografo premiato agli Emmy Kenny Ortega (High School Musical, Descendants).





La trama di Julie and the Phantoms

Julie and the Phantoms segue l'esordiente Madison Reyes nei panni di Julie, una ragazza la cui passione per la musica si è spenta dopo la morte della madre un anno prima. Ma quando nel vecchio studio musicale di quest'ultima appaiono all'improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti degli anni '90 (interpretati da Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l'ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall'amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band con loro: Julie and the Phantoms, appunto.

La serie si basa su un format brasiliano e coinvolge anche gli attori Booboo Stewart (Descendants), Cheyenne Jackson (American Horror Story), Carlos Ponce (Major Crimes), Sonny Bustamante, Jadah Marie, Sacha Carlson e Savannah Lee May. Nove gli episodi prodotti, per raccontare come affrontare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce.