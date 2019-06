Jude Law in un'altra serie tv di Sky, The Third Day

Dopo il successo di The Young Pope e in attesa di rivederlo nei panni dell'affascinante Pontefice Lenny Belardo nel sequel The New Pope, Jude Law firma per il ruolo di protagonista in un'altra serie tv di Sky ed HBO, The Third Day, scritta dall'ideatore di Utopia Dennis Kelly insieme con Felix Barrett.

Il drama di 6 episodi si concentra su Sam (Law), che attratto da una misteriosa isola al largo delle coste britanniche, viene catapultato nell'insolito mondo dei suoi abitanti segreti. Isolato dalla terraferma, Sam comincia a essere travolto dai rituali dell'isola, finendo col fare i conti con un trauma del suo passato. Mentre la linea di demarcazione tra realtà e fantasia diventa sempre più sfocata, l'uomo si ritrova immerso in una ricerca che lo mette in contrasto con gli isolani.

Marc Munden, altro nome familiare al pubblico di Utopia, ne curerà la regia. L'inizio delle riprese è fissato per il prossimo mese, in vista di un debutto in tv nel 2020. The Third Day è solo l'ultimo frutto dell'ormai collaudata collaborazione tra Sky ed HBO: in aggiunta alle produzioni sopraccitate, segue il recentissimo successo di Chernobyl e si aggiunge alle ancora inedite Caterina la Grande e Gangs of London.