Josh Hartnett coinvolto in un incidente d'auto durante le riprese di una serie Netflix in Canada

Mentre era di ritorno a casa dal set della serie Netflix ambientata a Terranova che sta girando, Josh Hartnett ha subito un incidente ed è stato portato in ospedale: ecco cosa è successo e come sta l'attore.

L'attore Josh Hartnett è rimasto coinvolto in un incidente stradale la scorsa settimana a St. John's, in Canada, durante la lavorazione di una nuova miniserie targata Netflix e ambientata proprio sull'isola di Terranova. Lo ha fatto sapere la testata canadese CBC precisando che, fortunatamente, l'incidente non ha avuto gravi conseguenze sulle persone coinvolte.

Josh Hartnett coinvolto in un incidente: Cosa è successo

Secondo quanto riportato da CBC, Hartnett si trovava a bordo di un'auto che si è scontrata con una pattuglia della Royal Newfoundland Constabulary, la polizia del posto, mentre stava tornando a casa dopo una giornata di riprese sul set. L'attore, noto per i suoi ruoli in Oppenheimer, Pearl Harbor e più recentemente nell'episodio Beyond the Sea della sesta stagione di Black Mirror, si trovava sul sedile del passeggero al momento della collisione e non ha riportato ferite non gravi. Sia lui che il conducente del veicolo sono stati trasportati in ospedale come misura precauzionale, ma per entrambi non è stato necessario il ricovero. La portavoce dell'attore, Susan Patricola, ha rassicurato i fan dichiarando che Hartnett è stato visitato, dimesso poco dopo, ed è già tornato regolarmente al lavoro. Le riprese della serie non hanno subito ritardi o interruzioni ma la dinamica esatta dell'incidente non è stata resa nota.

La trama e il cast della miniserie Netflix con Josh Hartnett

Hartnett si trova in Canada per girare una miniserie di sei episodi, ancora senza titolo ufficiale, creata da Jesse McKeown (The Sinner, The Umbrella Academy) e prodotta a livello esecutivo da Jessica Rhoades (Black Mirror, Sharp Objects, The Affair) e dallo stesso Hartnett. Ambientata in una remota cittadina costiera di Terranova, la serie racconta la storia di un pescatore (interpretato da Hartnett) che si trova a dover fronteggiare una misteriosa creatura marina che minaccia la sua famiglia, la sua comunità e uno stile di vita che tende sempre più a scomparire. Netflix ha descritto il progetto come un mix di thriller soprannaturale e dramma familiare. In occasione dell'inizio delle riprese, Il servizio aveva diffuso la foto scattata sul set che vedete qui sotto.

Accanto a Hartnett nel cast troviamo Mackenzie Davis (Station Eleven), Charlie Heaton (Stranger Things), Ruby Stokes (Lockwood & Co), Rohan Campbell (Halloween Ends), Kaleb Horn (Chucky) e Willow Kean (The King Tide). Dietro la macchina da presa si alternano i registi Jamie Childs (The Sandman), Helen Shaver (The Penguin) e Stephen Dunn (Queer as Folk). La sceneggiatura è firmata da Karen Walton (Orphan Black), Perry Chafe (Saint Pierre) e Natty Zavitz (Edging). Le riprese, iniziate lo scorso agosto, si stanno svolgendo interamente a Terranova e Labrador, regione scelta non solo per la sua spettacolare bellezza naturale, ma anche per la sua tradizione narrativa e il supporto delle istituzioni locali. Al momento Netflix non ha ancora annunciato una data d'uscita ma, a quanto pare, questo imprevisto non interferirà con i piani di produzione.