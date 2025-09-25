Jesse Williams racconta la lezione appresa da Grey's Anatomy e messa in pratica in Hotel Costiera

News Serie TV

Jesse Williams ha raccontato di aver appreso una lezione importante da Grey's Anatomy che ha poi applicato anche in Hotel Costiera, dove figura come protagonista e produttore esecutivo.

Jesse Williams è tornato: questa volta non percorre interminabili corridoi d’ospedale, ma sfreccia lungo le curve suggestive della Costiera Amalfitana. Il suo Daniel De Luca è protagonista di Hotel Costiera, Serie TV mystery distribuita in streaming su Prime Video che ha scelto come location d’eccellenza Positano. Le bellezze italiane hanno accolto la trama di Hotel Costiera: De Luca lavora come tuttofare presso la struttura di lusso e si occupa di questioni spinose operando in modi creativi ed alternativi con il supporto dei suoi amici. Il resort di lusso presso cui lavora in genere beneficia di ospiti facoltosi ma non immuni ai problemi, ma a preoccupare Daniel è soprattutto la scomparsa della figlia del proprietario, Alice. Ragionando sul suo nuovo ruolo, Jesse Williams ha confessato che una grande lezione appresa sul set di Grey’s Anatomy è tornata utile anche in Hotel Costiera.

Hotel Costiera e quella lezione preziosa di Grey’s Anatomy che Jesse Williams non ha dimenticato

Impossibile dimenticare il passato, ancor di più se è servito da lezione. Lo sa bene Jesse Williams, di ritorno da protagonista in Hotel Costiera, dove figura anche come produttore esecutivo. In molti, però, hanno fortemente apprezzato il suo Jackson Avery in Grey’s Anatomy, personaggio che ha alimentato la sua notorietà sul piccolo schermo e la cui esperienza è risultata essere preziosa.

Intervistato da Collider, l’attore ha sottolineato come lavorare per tanto tempo con lo stesso personaggio e le stesse persone occupi sempre un posto speciale nel suo cuore: “Sarà sempre così. Investi tanto tempo e ottieni in cambio molta saggezza da quell’esperienza, come attore, come partner di scena, come co-ideatore. Alcune idee suonano meglio su carta. Altre funzionano alla grande nella lettura del copione. Alcune cose avevano senso ieri, ma il mondo è cambiamento e ora ha una connotazione diversa. Devi solo imparare ad adattarti. Realizziamo queste cose che a volte impiegano un po’ per uscire, anche un anno. Alcuni spettacoli prendono forma ed escono tre settimane dopo aver terminato. Come cambia questo il modo in cui modelliamo il progetto? Ho acquisito un sacco di esperienza in un periodo di tempo piuttosto ristretto, anche se ho iniziato a recitare tardi nella vita, quindi tutto questo vale. In realtà è stato tutto molto utile”.

Figurando anche come produttore esecutivo, Jesse Williams ha avuto molta voce in capitolo: ad esempio ha scelto anche il brano d’apertura del primo episodio, Just A Friend di Biz Markie, che accompagna il suo personaggio in scooter, mentre sfreccia lungo la costa. “L'ho scelta in onore di Biz, che abbiamo perso di recente. È una canzone così contagiosa della mia infanzia. Abbiamo dovuto fare diverse riprese. Ci sono momenti, certo, in cui mi è capitato di lavorare a qualcosa con una canzone che diventa un tormentone che ti fa impazzire, ma non ho dovuto farlo così tante volte. Siamo riusciti a girarla in un paio di modi diversi contemporaneamente. Sfrecciare con lo scooter su e giù per la costa per un'altra ripresa, non mi ha innervosito. Era davvero da sogno. Ma siamo riusciti a finirla abbastanza velocemente. Non è diventata un peso. Ho sicuramente scelto la canzone, abbinata a quel vestito orribile, che era quasi peggio del mio modo di cantare”.