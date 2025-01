Jeremy Allen White protagonista di Enigma Variations, nuova serie romantica in sviluppo a Netflix

News Serie TV

La star di 'The Bear' si prepara a interpretare un ruolo intenso, quello di un uomo bisessuale, nella serie tratta dal romanzo di André Aciman, lo stesso di 'Chiamami col tuo nome'.

Dopo aver conquistato il pubblico nei panni dello chef Carmy Berzatto in The Bear, Jeremy Allen White si toglie il grembiule e si prepara a immergersi in una storia di passione e desiderio. L'attore sarà protagonista e produttore esecutivo della potenziale serie Enigma Variations, tratta dall'acclamato romanzo di André Aciman e in sviluppo a Netflix. Lo anticipa Variety specificando che il colosso dello streaming non ha ancora confermato la notizia.

La trama di Enigma Variations, romanzo dall'autore di 'Chiamami col tuo nome'

Se il progetto andasse avanti, sarebbe il secondo adattamento di un'opera di André Aciman dopo Chiamami col tuo nome, trasposto nel celebre film diretto da Luca Guadagnino. Enigma Variations, secondo la descrizione ufficiale del romanzo, racconta la vita di Paul, un uomo la cui ricerca dell'amore e delle relazioni è costantemente attraversata da desideri inafferrabili e passioni fugaci. La storia esplora la sua evoluzione da ragazzo a uomo adulto, dall'infatuazione per il falegname dei genitori in Italia, fino alle complesse dinamiche amorose con uomini e donne in diverse città, tra cui New York e New England. Il romanzo, attraverso la figura di Paul, esplora i temi della passione, del desiderio e dell’incertezza che accompagnano le relazioni umane, sempre in bilico tra sogno e realtà.

Il cast e la produzione: Jeremy Allen White al centro del progetto

Jeremy Allen White dovrebbe interpretare proprio Paul, il protagonista della serie. L’attore, vincitore di due Emmy e tre Golden Globe, è noto anche per il suo ruolo di Philip "Lip" Gallagher in Shameless (prossimamente lo vedremo anche nel film The Mandalorian & Grogu, ambientato nell'universo di Star Wars). Amanda Kate Shuman sarà la sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner del progetto, mentre Oliver Hermanus dirigerà e produrrà la serie. Aciman stesso, insieme a White, sarà produttore esecutivo, con Media Res a occuparsi della produzione. La casa di produzione ha recentemente avviato diversi progetti con Netflix, tra cui il thriller Thumblite con Rosamund Pike, ed è la stessa dietro a successi come The Morning Show e Pachinko di Apple TV+.