Jason Bateman e Jude Law insieme nella nuova miniserie Netflix Black Rabbit

News Serie TV

Per i due attori, che saranno sia protagonisti che produttori esecutivi del progetto, si tratta della prima collaborazione.

Per la serie 'collaborazioni da urlo', Netflix mette insieme una coppia d'eccezione per uno dei suoi prossimi progetti di alto profilo. Deadline ci informa che Jason Bateman (Ozark) e Jude Law (The New Pope) stanno collaborando allo sviluppo di una nuova miniserie intitolata Black Rabbit. Entrambi saranno protagonisti e produttori esecutivi insieme alle loro case di produzione Aggregate Films e Riff Raff Entertainment e Bateman sarà anche il regista.

Black Rabbit: I primi dettagli della miniserie

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, pertanto le informazioni su Black Rabbit sono davvero poche. Sappiamo che sono coinvolti come sceneggiatori gli apprezzati Zach Baylin, nominato all'Oscar per King Richard, e Kate Susman. I due scriveranno la serie che è basata su un'idea originale, ma al momento non sappiamo nulla sulla trama e neppure sul genere. Se il progetto si concretizzasse, segnerebbe la prima collaborazione tra Jason Bateman - qui al suo primo lavoro dopo la conclusione di Ozark - e Jude Law.

Gli impegni di Jason Bateman e Jude Law

Forse passerà ancora del tempo prima di riuscire a scoprire nuovi dettagli su Black Rabbit, visto che sia Bateman che Law sono molto impegnati anche su altri progetti. Il primo dirigerà per Netflix il film thriller Dark Wire, oltre a produrre con la sua casa di produzione diverse serie come Based On a True Story con Kaley Cuoco per Peacock e Lessons In Chemistry con Brie Larson per Apple TV+. Il secondo è attualmente impegnato sul set della misteriosa nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, Star Wars: Skeleton Crew. Prima, però, lo vedremo nel 2023 nei panni di un inedito Capitan Uncino nel film Peter Pan & Wendy, oltre che in quelli di Enrico VIII nel thriller di ambientazione storica Firebrand, accanto ad Alicia Vikander.