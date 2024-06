Jared Padalecki rivela di essere stato in cura per aver pensato al suicidio durante il periodo in Supernatural

News Serie TV

L'attore, negli ultimi anni nel cast di Walker, ha parlato di un momento difficile della sua vita durante un'intervista con il podcast I've Never Said This Before With Tommy DiDario.

Il periodo in Supernatural non è sempre stato uno dei più felici per Jared Padalecki, a prescindere dall'affermazione professionale e dalla fama raggiunta. In un'intervista con il podcast I've Never Said This Before With Tommy DiDario, l'attore 41enne ha rivelato che, a circa due terzi di quell'esperienza, è stato in cura presso una clinica mentre lottava con pensieri suicidi.

Il racconto di Jared Padalecki: "Ho avuto un momento davvero giù"

"Era il 2015, ho avuto un momento davvero giù", ha detto Padalecki. "Ho lasciato che i pensieri prendessero il sopravvento e andassi in luoghi di drammatiche idee suicide. Ho telefonato a mia moglie [Genevieve Cortese, conosciuta sul set della serie] e ha detto: 'Torna a casa'. E così, sono tornato a casa, sono stato in una clinica per un paio di settimane e ho esaminato la cosa, e da allora non ho più avuto tendenze suicide. Nemmeno per un istante".

All'epoca dei fatti, Padalecki era nel settore già da 15 anni, avendo recitato prima di Supernatural nella serie - anch'essa di enorme successo - Una mamma per amica. "Avevo bisogno di un reset completo" dopo aver fatto la faccia felice alle audizioni, ai red carpet e alle interviste, ha continuato l'attore. "Lo facevo da così tanto tempo, cercando di concentrarmi su ciò che era meglio per la persona che mi stava parlando invece di essere semplicemente onesto".

Padalecki aveva già parlato in passato di tali difficoltà. Proprio nel 2015, in un'intervista con Variety, aveva rivelato di tenere molto a cuore la questione delle persone che affrontano malattie mentali e lottano con la depressione, o la dipendenza, o hanno pensieri suicidi. "In passato, ho avuto le mie difficoltà per via del fatto che non fossi felice di dove mi trovavo nella mia vita", aveva detto. Durante la terza stagione di Supernatural, "stavamo girando un episodio e sono tornato nella mia roulotte per cambiarmi e ho avuto un crollo. Un medico è venuto sul set e mi ha parlato per circa 30-45 minuti e mi ha detto: 'Jared, penso che tu sia clinicamente depresso. Penso che dovresti scrivere due righe e potremmo fermare la produzione per cinque giorni e poi riprendere da lì. E mi cadde addosso come un sacco di mattoni". L'attore aveva aggiunto che, al momento di quel crollo, un suo amico di lunga data aveva da poco "perso la sua battaglia contro la depressione".

