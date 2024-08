Jared Padalecki riparte da Fire Country: Nella stagione 3 sarà un vigile del fuoco

News Serie TV

L'ex star di Walker apparirà in un arco di episodi. E potrebbe essere solo l'inizio...

Mandato giù, con molta fatica, il boccone amaro della cancellazione di Walker, Jared Padalecki riparte da un ruolo nella serie di successo di CBS Fire Country. Secondo Deadline, l'attore apparirà in un arco di episodi della prossima, terza stagione. E se ve lo state chiedendo: sì, interpreterà un vigile del fuoco!

Fire Country 3: Il ruolo di Jared Padalecki

Conosciuto e amato dal pubblico del piccolo schermo anche per i suoi precedenti ruoli in Supernatural e Una mamma per amica, Padalecki interpreterà Camden, un vigile del fuoco della California del Sud anticonformista e con quella spavalderia tipica di un surfista. Lui è una forza con cui fare i conti e che riconosce immediatamente il talento grezzo di Bode (Max Thieriot).

Il personaggio di Padalecki apparirà in tre episodi ma il suo coinvolgimento potrebbe aumentare, fino a ottenere addirittura uno spin-off tutto suo, se riuscirà a conquistare il favore del pubblico della serie. Se così fosse, sarebbe il secondo dopo il recentemente ordinato Sheriff Country con protagonista Morena Baccarin.

Fire Country ha esordito come la nuova serie più vista della tv americana. In una precedente occasione, il presidente di CBS George Cheeks ha detto: "Ci stiamo concentrando su franchise di grande appeal. Lo show numero uno di questa stagione è stato Fire Country, che si presta perfettamente alla creazione di un universo completamente nuovo... È diventato molto evidente come non solo la serie fosse speciale, ma che potesse essere un ottimo esempio di come costruire insieme un franchise da zero".