Jamie Lee Curtis non sarà Kureha in One Piece: Ecco cos'è successo

La serie di Netflix è tornata in produzione per la seconda stagione, disponibile prossimamente.

Sebbene tutto sembrasse quasi fatto, alla fine, non sarà Jamie Lee Curtis a vestire i panni della dottoressa Kureha nell'adattamento live-action di One Piece. L'attrice, pochi giorni fa nominata all'Emmy per il suo ruolo da guest star in The Bear, non si unirà al cast della seconda stagione, come confermato dalla presidente di Tomorrow Studios Becky Clements in un'intervista.

One Piece: Jamie Lee Curtis non sarà Kureha

"Adora la serie, [ma] ha troppi film e programmi tv in produzione, perciò le nostre agende non riusciranno a conciliarsi", ha spiegato Clements a Deadline. "Voleva assolutamente farlo, ma ha accordi che hanno la priorità e tutto è diventato complicato". Curtis, che per prima aveva manifestato il proprio interesse per il ruolo di Kureha nella serie di successo di Netflix, non interpreterà il personaggio né nella prossima stagione né nelle successive qualora i suoi impegni dovessero permetterglielo. Questo perché la produzione ha già trovato un'altra attrice per il ruolo, "una persona straordinaria" ha assicurato Clements.

Lo scorso anno, parlando della possibilità sempre più concreta di avere Curtis nei panni di Kureha, il co-showrunner di One Piece Matt Owens aveva detto che il ruolo era stato scritto sostanzialmente per lei: "Abbiamo l'opportunità di fare acrobazie per alcuni ruoli che sono molto importanti, ed è venuto fuori che Jamie Lee Curtis è una fan di One Piece. Non appena l'ha dichiarato, abbiamo pensato: 'Okay, dobbiamo provare a farla entrare nello show. Cosa possiamo fare?'. E la dottoressa Kureha, per fortuna, è un personaggio che sta emergendo nella nostra storia, ed è qualcuno che è perfetto per Jamie Lee Curtis".

Chi è Kureha in One Piece?

Kureha è un brillante medico in pensione che lavora a Drum. Alcune persone la chiamano strega ed è il mentore e la madre adottiva di TonyTony Chopper (tra l'altro il personaggio preferito della Curtis), che lo accoglie dopo la morte di Hiriluk. È anche la leader degli E.C. One Hundred (o Isshi-100) e svolge un ruolo di grande importanza perché aiuta i Pirati di Cappello di Paglia nell'arco narrativo dell'Isola di Drum, appartenente alla saga della Baroque Works, l'organizzazione criminale di Alabasta che cerca di fermare in tutti i modi i Pirati di Cappello di Paglia quando questi si imbattono e aiutino una principessa esiliata da quel regno.

