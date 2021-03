Jamie Foxx nel trailer ufficiale della comedy di Netflix Papà, non mettermi in imbarazzo!

News Serie TV

La comedy semi-autobiografica sarà disponibile in streaming dal 14 aprile.

Molto prima di diventare una star del cinema e vincere un Oscar, Jamie Foxx è stato un giovane comico nella sketch comedy degli anni '90 In Living Color, mai andata in onda in Italia. Saremo più fortunati con Papà, non mettermi in imbarazzo!, la comedy in arrivo il 14 aprile su Netflix nella quale l'attore di Ray e del più recente Project Power torna alle proprie radici interpretando tra le altre cose una versione sopra le righe di se stesso. Novità della quale il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale.

La trama di Papà, non mettermi in imbarazzo!

Scritta da Bentley Kyle Evans, che con Foxx aveva già lavorato nella sitcom The Jamie Foxx Show, sua ultima volta in tv da protagonista, Papà, non mettermi in imbarazzo! si ispira al rapporto tra l'attore e la figlia Corinne per raccontare la storia di un papà single proprietario di un fortunato brand di cosmetici che deve imparare in fratta a fare il genitore quando la cocciuta figlia adolescente (Kyla-Drew, The Good Doctor), cresciuta dalla madre, va a vivere da lui. Deciso a dare il massimo come genitore, Brian si rende conto presto di avere bisogno dell'aiuto del padre (David Alan Grier, The Carmichael Show) e della sorella (Porscha Coleman, Silicon Valley), mentre Sasha deve abituarsi a vivere in una nuova casa tanto caotica quanto piena di amore.

Come in In Living Color, Foxx interpreterà una sfilza di personaggi, in aggiunta a Brian. Il resto del cast include Jonathan Kite (2 Broke Girls), Heather Hemmens (Roswell: New Mexico) e Valente Rodriguez (Happily Divorced).