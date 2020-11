Jaime Lorente è El Cid nel trailer ufficiale della serie tv di Amazon Prime Video

News Serie TV

La nuova serie El Cid sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 18 dicembre.

Eccolo, l'amato attore spagnolo Jaime Lorente, volto de La casa di carta ed Elite, nei panni dell'eroe nazionale Rodrigo 'Ruy' Diaz de Vivar nel trailer ufficiale della nuova serie tv di Amazon Prime Video che ne racconta le gesta, El Cid, una storia d'amore, intrighi, tradimenti e scontri fra potere e autorità disponibile in streaming dal 18 dicembre.





La trama di El Cid

Creato da José Velasco con Luis Arranz, anche showrunner, e diretto da Adolfo Martínez Pérez, il drama d'ambientazione storica (siamo nell'undicesimo secolo) narra la storia dell'uomo dietro la leggenda, anche uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia di Spagna. La serie segue l'epico viaggio di Ruy, da ragazzino a eroe di guerra e scudiero del Re, alla ricerca del proprio posto nella complicata monarchia che cerca di controllarlo, accompagnando lo spettatore attraverso la scoperta delle diverse comunità religiose - cristiani, arabi ed ebrei - che hanno convissuto nel Paese, e mostrando come Ruy sia stato in grado di conquistarsi l'ammirazione e il rispetto di tutti loro.

Parola ad Amazon

"El Cid è una produzione molto ambiziosa e siamo entusiasti di aver lavorato con Zebra e Jaime Lorente per dare vita alla leggenda di questo personaggio per il pubblico di Prime Video in tutto il mondo" ha commentato Georgia Brown, a capo della divisione serie originali europee per Amazon Studios. "Questa è una serie incredibile, dall'altissimo valore produttivo, e siamo fieri di aggiungere El Cid alla nostra sempre più ampia offerta di contenuti originali spagnoli in esclusiva per i clienti Prime di tutto il mondo". Maria José Rodriguez, a capo delle produzioni originali di Amazon per la Spagna, ha aggiunto: "Durante questi affascinanti cinque episodi i nostri clienti Prime potranno immergersi in un'emozionante storia di scontri, strategie, vendette e lealtà. Con un gruppo di personaggi forti, interpretati da un grande cast spagnolo capeggiato dal fantastico Jaime Lorente, El Cid ha tutte le carte in regola per essere un'avventura indimenticabile".