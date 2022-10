Jack Ryan in fuga nel trailer ufficiale della stagione 3

News Serie TV

Dopo tre anni di attesa, la serie d'azione sta per tornare: l'appuntamento è su Prime Video dal 21 dicembre.

Benché la realtà non smetta di superare l'immaginazione, ci sarà da rimanere a bocca aperta quando l'uomo della CIA protagonista della serie d'azione Tom Clancy's Jack Ryan sarà in fuga e correrà contro il tempo per scongiurare una guerra nucleare negli episodi della terza stagione. L'appuntamento, su Prime Video, è per il 21 dicembre. Nel frattempo, il trailer ufficiale ne offre un assaggio.

Jack Ryan 3: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

All'inizio della terza stagione troveremo il Jack Ryan di John Krasinski a Roma, dove scopre che un piano segreto vecchio di cinquant'anni per ristabilire l'URSS è stato messo in atto. Quando cerca di confermare tali informazioni, le cose si mettono male, e la CIA inizia a credere che Jack sia coinvolto in una cospirazione più grande, costringendolo a scappare. Ricercato sia dal governo degli Stati Uniti sia dall'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack si muove per l'Europa cercando di sopravvivere e impedire un conflitto su larga scala.

Oltre a Krasinski, nei nuovi episodi tornano Wendell Pierce, con il ruolo di James Greer, e Michael Kelly, di Mike November. Si uniscono invece al cast Betty Gabriel (Clickbait), alla quale è stato affidato il ruolo di Elizabeth Wright, il capo della stazione della CIA di Roma, e Nina Hoss (Little Sister), interprete della Presidente ceca Alena Kovac. Tra i volti nuovi anche James Cosmo (His Dark Materials), Peter Guinness (Cursed) e Alexej Manvelov (Before We Die).