Jack Ryan ha una nuova missione nel primo trailer della stagione 2

La serie d'azione tornerà su Amazon Prime Video prossimamente.

Tom Clancy's Jack Ryan è a tutti gli effetti la migliore e più spettacolare serie d'azione attualmente in tv. E la seconda stagione non sembra in alcun modo rischiare di intaccare questo primato, a giudicare dal primo trailer diffuso da Amazon Prime Video in occasione del TCA press tour estivo.

Disponibile in streaming prossimamente, il nuovo ciclo di episodi vedrà l'agente della CIA Jack Ryan (interpretato da John Krasinski) dirigersi in Sud America dopo aver tracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana. Ma le indagini di Jack sono viste come una minaccia, perché potrebbero portare alla luce una cospirazione ben più grande. Così, il Presidente del Venezuela attiva un piano che riesce a sviare l'agente e tutto il team, portandoli a investigare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela.

La seconda stagione (cui ne seguirà una terza) coinvolge due new entries di alto profilo: l'attore de Il Trono di Spade Tom Wlaschiha nel ruolo di Max Schenkel, un misterioso agente straniero nel quale il nostro eroe si imbatte nel nuovo scenario, e il veterano di House of Cards Michael Kelly in quello di Mike November, un astuto agente con una lunga carriera nella CIA.