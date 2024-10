Jack Ryan continua: In sviluppo un film con John Krasinski e altre star della serie di Prime Video

News Serie TV

Il franchise di Jack Ryan si espande: Amazon MGM Studios sta lavorando a un film che coinvolge diversi talenti già dietro il successo della serie durata quattro stagioni: ecco i primi dettagli.

Quella che abbiamo visto su Prime Video oltre un anno fa non era l'ultima missione di Jack Ryan, dopotutto. Gli Amazon MGM Studios progettano di espandere il franchise della serie che mette al centro il personaggio protagonista dei romanzi scritti da Tom Clancy con un film. Il progetto è attualmente in sviluppo e coinvolge John Krasinski, che tornerà nei panni del protagonista della serie Tom Clancy's Jack Ryan, oltre ad altri talenti che avevano già lavorato alla stessa.

Tom Clancy's Jack Ryan: Cosa sappiamo sul film che espanderà il franchise

Stando a quanto riportato da Deadline e da altre autorevoli testate americane, Wendell Pierce, che ha interpretato l'agente della CIA James Greer nella serie di Prime Video, tornerà nel film, mentre Michael Kelly sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Mike November. Attualmente non sono stati condivisi dettagli specifici sulla trama del lungometraggio, ma sappiamo che questo coinvolgerà come sceneggiatore Aaron Rabin, che ha scritto e prodotto a livello esecutivo diversi episodi della quarta stagione, mentre Andrew Bernstein (che è stato produttore esecutivo e regista della seconda stagione) sarà il regista.

Jack Ryan, un nome una garanzia

La serie Tom Clancy's Jack Ryan, nota anche semplicemente come Jack Ryan, porta la firma di Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Graham Roland (Fringe, Prison Break) e vede John Krasinski (The Office) vestire i panni dell'esperto analista della CIA Jack Ryan, reinterpretando in chiave moderna il protagonista dei romanzi scritti da Tom Clancy negli anni Ottanta. La serie è durata quattro stagioni, in streaming dal 2018 al 2023, ed è stata indubbiamente un successo classificandosi tra le tre serie di Prime Video più viste a livello globale.

Prima della versione del personaggio di Krasinski, il ruolo è stato interpretato sul grande schermo da diversi attori: Alec Baldwin (Caccia a Ottobre Rosso), Harrison Ford (Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo), Ben Affleck (Al vertice della tensione) e Chris Pine (Jack Ryan: L'iniziazione).