Jack Ryan 2 su Amazon Prime Video dall'1 novembre: Il trailer ufficiale

L'action-thriller con John Krasinski è stato già rinnovato per una terza stagione.

Il ritorno in tv del Jack Ryan di John Krasinski ha i giorni contati. Amazon Prime Video ha annunciato che la seconda stagione dell'action-thriller Tom Clancy's Jack Ryan sarà disponibile dall'1 novembre. E nel caso in cui altri due mesi di attesa vi sembrassero troppi, il servizio di video in streaming ne ha diffuso anche un'anteprima in un esplosivo trailer ufficiale.

Dopo aver tracciato una spedizione potenzialmente sospetta nella giungla venezuelana, nella seconda stagione l'agente della CIA Jack Ryan si dirige in Sud America per indagare sul campo. Ma le sue domande sono viste subito come una minaccia, perché rischiano di portare alla luce una cospirazione ben più grande. Il Presidente del Venezuela attiva quindi un piano che riesce a sviare Jack e tutto il team, portandoli a investigare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela prima di scoprire finalmente il suo efferato complotto e mobilitarsi per riportare stabilità in un paese sull'orlo del tracollo.

Già rinnovata per una terza stagione, quest'anno Jack Ryan annovera un'importante nuova aggiunta al cast: il nominato a quattro Emmy e veterano di House of Cards Michael Kelly, scelto per il ruolo di Mike November, un astuto agente con una lunga carriera nella CIA.