Iwájú: City of Tomorrow, su Disney+ la miniserie firmata da autori africani

Sono disponibili in streaming su Disney+ i sei episodi della miniserie animata Iwájú: City of Tomorrow, realizzata dall'africana Kugali Media in collaborazione con i Walt Disney Animation Studios.

La miniserie originale animata Iwájú: City of Tomorrow, creata dalla Kugali in collaborazione con i Walt Disney Animation Studios, è disponibile in streaming su Disney+. Si tratta di un'operazione particolare, pensata in Africa e preparata in una coalizione creativa tra Nigeria e Stati Uniti, dopo che Jennifer Lee, direttrice creativa dei WDAS, aveva letto un articolo su questa squadra di sviluppo nigeriana che si proponeva di sfidare la Disney sul suo stesso terreno. È una movimentata avventura futuristica in CGI.

Iwájú: City of Tomorrow, l'avventura nella Nigeria del futuro

La storia di Iwájú: City of Tomorrow si ambienta in una versione futuristica di Lagos, la grande città della Nigeria caratterizzata da un'area che copre diverse isole. La protagonista è la giovane Tola, abitante dell'isola più ricca: il suo migliore amico Kole, un autodidatta nerd della tecnologia, viene invece dalla terraferma. Insieme sono travolti da un'avventura che li porta a scoprire i pericoli dei loro due diversi mondi, nelle intenzioni degli autori facendo venire a galla tematiche come le differenze di classe, l'innocenza e la necessità di mettere in discussione lo status quo.

Motore creativo della serie sono la regista Olufikayo Ziki Adeola, il production designer Hamid Ibrahim e il consulente culturale Toluwalakin Olowofoyeku, facenti capo allo studio africano Kugali, già attivo nell'ambito delle graphic novel, con la missione di raccontare l'Africa in tutto il mondo, con la collaborazione di partner come la BBC e appunto la Disney. La sceneggiatura è stata scritta da Adeola con Halima Hudson, gli episodi sono stati prodotti da Christina Chen per conto dei WDAS, animati dallo studio Cinesite. Le musiche originali sono a cura del compositore nigeriano Ré Olunuga.

L'idea di questa collaborazione è nata quando Jennifer Lee, boss dei Walt Disney Animation Studios, lesse nel 2021 su una rivista che la Kugali aveva intenzione di "fargliela vedere alla Disney" (eufemismo per l'espressione che fu realmente utilizzata!). Intrigata dallo spirito dei fondatori, Jennifer ha pensato che coalizzarsi per approfondire l'Africa, sulla scia di quanto fatto dalla Marvel con i Black Panther, poteva dare invece origine a una fruttuosa collaborazione.