Iwaju: City of Tomorrow, il trailer della serie animata su Disney+ ambientata in una Nigeria futuristica

News Serie TV

Dal 3 aprile sarà in streaming su Disney+ la miniserie animata Iwaju: City of Tomorrow, un'avventura ambientata in una futuristica versione di Lagos, in Nigeria. Gli autori sono gli artisti africani che hanno fondato a Londra lo studio Kugali Media. Collaborano i Walt Disney Animation Studios.

Iwájú: City of Tomorrow è il titolo della miniserie animata corealizzata dai Walt Disney Animation Studios e dall'inglese Kugali Media, fondata da artisti africani: oggi sono state diffuse le prime immagini e il trailer di questa storia epica ambientata in una futuristica Nigeria, un racconto diviso in sei episodi che saranno su Disney+ a partire dal 3 aprile.





Iwájú City of Tomorrow, la prima serie animata Disney africana

Iwájú: City of Tomorrow si ambienta in una versione futuristica di Lagos, in Nigeria. La giovane Tola, che arriva da un'isola ricca, esplora il mondo che la circonda in compagnia del suo amico Kole, autodidatta esperto di tecnologia, mettendosi ovviamente presto in pericolo. La serie è una coproduzione nata quando Jennifer Lee, direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios, ha scoperto da un'intervista che la Kugali Media era nata per "suonargliele alla Disney" (l'espressione originale era più colorita). Colpita dalla decisione dei fondatori, li ha contattati per dare vita a qualcosa, un'idea che è germogliata come cortometraggi sfusi, diventando poi un racconto più evoluto e complesso, dal grande respiro. Dirigono il progetto la regista Olufikayo Ziki Adeola, il production designer Hamid Ibrahim e il consulente culturale Toluwalakin Olowofoyeku, su sceneggiatura di Adeola e Halima Hudson.

Le animazioni sono state realizzate dalla Cinesite insieme allo studio di Vancouver della Disney Animation, mentre la preproduzione e gli storyboard sono stati supervisionati nella sede ammiraglia della Disney a Burbank. Il compositore Ré Olunuga, già autore delle musiche dell'originale Disney+ Rise, è stato chiamato a completare l'esperienza con un tessuto musicale che incarnasse la tradizione nigeriana: "Oltre allo spirito avventuroso di Tola, all'ingegnosità di Kole e ai molti altri divertenti e bellissimi fili emotivi esplorati in Iwájú: City of Tomorrow, la colonna sonora è intrisa del mio profondo amore per Lagos e i suoi molteplici strati. Include anche molte chicche e richiami per chiunque abbia familiarità o curiosità con il linguaggio della musica cinematografica di Nollywood [dopo Hollywood e Bollywood, il settore cinema in Nigeria è il terzo nel mondo, ndr]. Essere invitato da Ziki e dai fantastici team Disney e di Kugali a contribuire a raccontare questa bellissima storia di adolescenza che esplora i temi della famiglia, dell’amicizia e dell’ingegno è stata un'avventura straordinaria".