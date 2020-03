Itziar Ituño, la Lisbona de La casa di carta, positiva al Coronavirus

News Serie TV

Lo ha annunciato la stessa attrice su Instagram facendo un appello: "Non prendetela alla leggera!"

Il Coronavirus colpisce un'altra star. Itziar Ituño, famosa per il ruolo di Raquel 'Lisbona' Murillo nella serie di Netflix La casa di carta, ha annunciato di essere risultata positiva al tampone per il COVID-19 e di essersi messa in quarantena per almeno due settimane.

L'annuncio di Itziar Ituño

L'attrice ha dato la notizia ai fan con un post su Instagram dove ha spiegato che, dopo alcuni giorni con tosse e febbre, si è sottoposta agli esami di rito scoprendo di aver contratto il Coronavirus. "Il mio è un caso lieve e sto bene. Ma è molto contagioso e superpericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera. Ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora quando finirà. Perciò è giunta l'ora di unirsi per la responsabilità del bene comune. È tempo di solitudine e di generosità! Di stare a casa e proteggere gli altri", è l'accorato appello che Itziar Ituño ha fatto nella didascalia di una foto che la ritrae a casa malata.

Gli impegni dell'attrice

L'annuncio della Lisbona de La casa di carta arriva a pochi giorni dall'arrivo dei nuovi episodi della serie su Netflix, previsti per il 3 aprile. L'attrice, però, attualmente era impegnata sul set di un'altra serie dal titolo Alardea, le cui riprese erano da poco iniziate nei Paesi Baschi. Come riportato dal sito spagnolo Vertele, già da qualche giorno l'associazione degli attori baschi denunciava l'irresponsabilità dei produttori della serie che, a fronte di una situazione sempre più grave anche in Spagna, avrebbero tardato sulla decisione di sospendere le riprese. Mediapro, la società di produzione di Alardea, ha però replicato assicurando, in un comunicato, di aver messo in atto tutte le misure necessarie per prevenire i contagi sul set.

Itziar Ituño è solo l'ultimo nome dell'elenco delle celebrità che hanno contratto il virus; tra loro Tom Hanks e la moglie, Idris Elba e gli attori de Il Trono di Spade Kristofer Hivju e Indira Varma.