Italica Noir, il docudrama di Infinity sulla cronaca nera italiana, in streaming con la voce di Adriano Giannini

Quattro casi celebri di cronaca nera italiani in una docuserie di quattro episodi in streaming su Infinity, con voce narrante di Adriano Giannini.

Italica Noir è il titolo di una miniserie antologica di quattro episodi, in streaming su Infinity e di genere true crime: la voce narrante di Adriano Giannini ricostruisce in questi docu-drama alcuni dei più disturbanti casi di cronaca nera italiana, più o meno ricordati. Italica Noir combina la documentazione storica accurata con le atmosfere tipiche del noir.

Si tratta di una produzione targata Grey Ladder Productions, co-finanziata da Infinity LAB, l'hub italiano del servizio on demand, che si propone come incubatore di idee e competenze sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

Quattro sono i casi trattati nei cortometraggi: Il Diavolo per Amico (sulle Bestie di Satana), Ludwig odia (sull'omonima organizzazione neonazista attiva tra gli anni Settanta e Ottanta), Insonnia ‘84 (sull'omicidio di Francesco D'Alessio) e Il Lupo (sulla caccia al fuggitivo Luciano Liboni detto appunto "il Lupo"). Italica Noir, docuserie creata da Davide Mela e Alessandro Regaldo, si basa sulla raccolta omonima di saggi firmati da Federico Mosso, per la casa editrice Il Rinnovamento. Guarda Italica Noir - Insonnia '84 su Infinity Guarda Italica Noir - Il Lupo su Infinity Guarda Italica Noir - Ludwig odia su Infinity Guarda Italica Noir - Il diavolo per amico su Infinity