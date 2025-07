Italian Postcards: Prime Video annuncia la nuova serie originale diretta dal premio Oscar Jessica Yu

News Serie TV

Creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, Italian Postcards racconta le disavventure tragicomiche di una giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno a Palermo.

Durante il Prime Video Presents Italia 2025, evento tenutosi a Roma per presentare le prossime produzioni italiane della piattaforma, è stata annunciata Italian Postcards, nuova serie Original di Prime Video che punta ad attirare un pubblico globale con una storia, però, ambientata nel nostro Paese. Creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, la nuova serie coinvolge alla regia la premio Oscar Jessica Yu, nota per il suo lavoro in produzioni come Quiz Lady, Fosse/Verdon, Only Murders in the Building e The Morning Show.

Italian Postcards: La trama e i primi dettagli della nuova serie di Prime Video

La serie, recitata in lingua inglese, segue le tragicomiche disavventure di Mia, una giovane ereditiera di New York, bella, viziata e completamente impreparata alla vita reale. Dopo l'ennesima bravata, il nonno la spedisce senza soldi né privilegi a Palermo, dove sarà costretta a lavorare come agente immobiliare nell'azienda di famiglia. Riuscirà una ragazza dell'Upper West Side a sopravvivere in Sicilia senza nemmeno una carta di credito? Le riprese inizieranno in Sicilia nei prossimi mesi. La serie è co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Cosa sappiamo sul cast

Il cast è ancora avvolto nel mistero, ma stando a quanto dichiarato a Variety da Nicole Morganti, Head of Originals di Prime Video per il Sud Europa, ci saranno "un attore americano molto famoso nel ruolo del nonno", una giovane star americana e "due talenti italiani che parlano perfettamente inglese".

Il progetto rientra in una strategia editoriale più ampia che punta a coinvolgere un pubblico giovane e internazionale, con storie locali ma appeal globale. Morganti ha spiegato che Prime Video mira ora a conquistare i più giovani, provando a replicare il successo già ottenuto in Spagna e ora esteso all'intero Sud Europa. Italian Postcards si inserisce perfettamente in questo nuovo corso, essendo una commedia brillante e internazionale (anche grazie al coinvolgimento di una regista affermata come Jessica Yu) ambientata però in una cornice tutta italiana.