It's A Sin: Una clip in anteprima della serie LGBTQ del creatore di Queer as Folk in arrivo su Starzplay

Ambientato a Londra durante il decennio 1981-1991, il drama sarà disponibile in streaming dal 1° giugno. Nel cast anche Neil Patrick Harris.

Nella comunità LGBTQ, Russell T Davies è visto come una sorta di divinità. Stiamo parlando dello sceneggiatore e produttore televisivo inglese che, in aggiunta al suo prezioso contributo a Doctor Who, ha regalato al pubblico internazionale la seminale Queer as Folk, della quale proprio di recente è stato annunciato un nuovo adattamento statunitense che lo coinvolgerà come produttore esecutivo. QAF andò in onda su Channel 4 alla fine degli anni '90. Venti anni dopo, Davies è tornato sulla rete con una nuova, intensa storia LGBTQ capace ancora di una volta di mettere d'accordo pubblico e critica. It's A Sin arriva ora in Italia, in esclusiva sulla piattaforma streaming Starzplay dal 1° giugno, e ComingSoon.it Serie TV è in grado di mostrarvene una clip in anteprima esclusiva.





It's A Sin: La trama della nuova serie LGBTQ di Russell T Davies

It's A Sin racconta la storia dolorosa ma emozionante di un gruppo di giovani uomini che scoprono l'amicizia e l'amore durante la terribile epidemia di AIDS negli anni '80. Quattro ragazzi e la loro amica affittano un appartamento nel cuore di Londra. Anno dopo anno, episodio dopo episodio, la serie attraversa il decennio dal 1981 al 1991 con la vita che scorre - nuovi lavori, nuovi amori, nuove avventure - e il mistero di un nuovo virus costantemente sullo sfondo. Parte come una voce, per diventare prima una minaccia, poi un timore e infine qualcosa che li unisce nella battaglia.

It's A Sin parla dei loro amici, dei loro amanti e delle loro famiglie, e parla in particolare di Jill, la ragazza che li ama, li aiuta e li galvanizza nelle battaglie a venire. Insieme sopporteranno l'orrore dell'epidemia, il dolore del rifiuto e i pregiudizi che gli uomini gay hanno affrontato durante il decennio. Ci sono perdite terribili, amicizie meravigliose e famiglie complesse, spinte al limite se non oltre. It's A Sin è una serie che ricorda i ragazzi che abbiamo perso e celebra quelle vite che hanno vissuto con tanta intensità. Cinque gli episodi prodotti, che dopo il lancio del 1° giugno Starzplay (disponibile per il download su iOS e Android, come canale su Prime Video, Apple TV e Rakuten TV, e su Smart TV) proporrà ogni domenica per quattro settimane.