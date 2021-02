Invincible: Il trailer ufficiale della serie animata di Prime Video

News Serie TV

Basata sul fumetto di Robert Kirkman, la serie sarà disponibile in streaming dal 26 marzo.

I Boys dovranno farsi giusto un po' da parte: un nuovo supereroe sprovvisto di manuale di istruzioni sta arrivando su Prime Video. In attesa del debutto, il servizio di video in streaming di Amazon ha diffuso il trailer ufficiale della sua nuova serie animata Invincible, adattamento del fortunato fumetto omonimo del creatore di The Walking Dead Robert Kirkman.

La trama di Invincible

Con le voci originali dell'ex star di TWD Steven Yeun e J.K. Simmons, Invincible racconta la storia di un diciassettenne di nome Mark Grayson, un ragazzo come tanti se non fosse che suo padre, Omni-Man, è il più potente supereroe del pianeta. Ma quando Mark sviluppa i propri super poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra...

La serie debutterà il 26 marzo con i primi tre episodi, della durata di un'ora ciascuno. La programmazione proseguirà poi ogni venerdì con un nuovo appuntamento, fino al 30 aprile. Invincible è la serie a fumetti più longeva di Kirkman dopo The Walking Dead e si è conclusa nel 2018 dopo quindici anni di pubblicazioni.