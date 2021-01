Invincible: Data e nuova clip della serie animata di Prime Video

News Serie TV

Basata su un fumetto di Robert Kirkman, la nuova serie animata per un pubblico adulto debutterà a marzo.

In attesa della terza stagione di The Boys, altri supereroi non convenzionali stanno arrivando su Prime Video. Il servizio streaming ha annunciato che Invincible, la sua nuova serie animata per un pubblico adulto basata sul fumetto omonimo del creatore di The Walking Dead Robert Kirkman, sarà disponibile dal 26 marzo. L'annuncio, arrivato in occasione dell'anniversario dell'uscita del primo numero, è accompagnato da una nuova clip in anteprima, nella quale è possibile ascoltale le voci originali dei protagonisti Steven Yuen (The Walking Dead) e J.K. Simmons (The Closer).

La trama e il cast vocale di Invincible

Una creazione di Simon Racioppa, Invincible racconta la storia di un diciassettenne di nome Mark Grayson (Yuen), un ragazzo come tanti se non fosse che suo padre, Omni-Man (Simmons), è il più potente supereroe del pianeta. Ma quando Mark sviluppa i propri super poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Il resto del cast vocale include tra gli altri Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (Facciamola finita), Mark Hamill (Star Wars), Gillian Jacobs (Community), Zazie Beetz (Deadpool 2), Walton Goggins (Justified), Michael Dorn (Star Trek: The Next Generation) e Zachary Quinto (Heroes).

La prima stagione di Invincible si compone di otto episodi della durata di un'ora ciascuno (il doppio rispetto a una normale serie animata). I primi tre saranno disponibili il 26 marzo, mentre i restanti saranno rilasciati uno ogni venerdì fino al 30 aprile.