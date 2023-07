Invasion: La fine del mondo sembra vicina nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

La serie di fantascienza tornerà in streaming su Apple TV con il primo di dieci nuovi episodi il 23 agosto.

Questa è l'ultima chance per sopravvivere. È l'avvertimento di uno dei personaggi di Invasion, la serie di fantascienza di Simon Kinberg (The Twilight Zone) e David Weil (Hunters) per Apple TV+, nel trailer ufficiale della seconda stagione, in streaming dal 23 agosto ogni mercoledì con un nuovo episodio. Il racconto riparte alcuni mesi dopo il punto in cui si era interrotto nel finale del ciclo inaugurale, con gli esseri umani sempre più minacciati dalla guerra a tutto campo scatenata dagli invasori alieni.





Invasion: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Ambientata 121 giorni dopo l'inizio degli attacchi, la stagione 2 di Invasion vede i popoli della Terra cercare senza sosta le risposte, mentre alieni e distruzione abbonano e la battaglia per la sopravvivenza del mondo continua. Questi nuovi 10 episodi riportano sullo schermo Shamier Anderson, interprete del soldato Trevante Cole; Golshifteh Farahani dell'immigrata siriana, moglie e madre Aneesha Malik; e Shioli Kutsuna di Mitsuki Yamato, un membro dello staff di controllo missione nel programma spaziale giapponese JASA.

Al cast si sono aggiunti nel frattempo Enver Gjokaj (Agent Carter), Nedra Marie Taylor (Orange Is the New Black) e Naian González Norvind con ruoli ricorrenti.