Invasion: Il trailer ufficiale della nuova serie di Apple TV+ su un'invasione aliena

Il drama sci-fi, prodotto da Simon Kinberg e David Weil, debutterà sul servizio di video in streaming di Apple il 22 ottobre.

Apple TV+ si confronta con un grande classico della narrativa di fantascienza nella sua nuova serie Invasion: un'invasione extraterrestre che sconvolge le vite degli abitanti della Terra. Il drama sci-fi, scritto e prodotto dal candidato all'Oscar per Sopravvissuto - The Martian Simon Kinberg e dall'ideatore di Hunters David Weil, uscirà in tutto il mondo sulla piattaforma di video in streaming di Apple il prossimo 22 ottobre, con i primi tre episodi seguiti da nuovi episodi settimanali, ogni venerdì. Ecco il trailer ufficiale della serie, appena rilasciato dal servizio, in cui vediamo l'intero Pianeta sconvolto da un evento senza precedenti.

La trama e il cast di Invasion

Invasion racconta di un'invasione aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo. Girata in vari continenti, vede protagonisti Shamier Anderson (Awake) nel ruolo di Trevante Ward, un soldato che si trova in Afghanistan; Golshifteh Farahani (Nessuna verità) in quello di Aneesha Malik, un'immigrata siriana di prima generazione e una moglie e madre che vive a Long Island; Sam Neill (Jurassic World: Dominion, Peaky Blinders) nei panni di John Bell Tyson, uno sceriffo di campagna prossimo al pensionamento; Firas Nassar (Fauda) in quelli del marito di Aneesha, l'uomo d'affari Ahmed; e Shioli Kutsuna (Deadpool 2) nel ruolo di Mitsuki, un membro dello staff di controllo missione nel programma spaziale giapponese JASA.

Il candidato all'Emmy Jakob Verbruggen (L'alienista, The Fall - Caccia al serial killer) ha diretto diversi episodi (la prima stagione di Invasion conta 10 episodi) ed è anche produttore esecutivo. Audrey Chon, Amy Kaufman ed Elisa Ellis sono i produttori esecutivi insieme ad Andrew Baldwin, autore anche della sceneggiatura. Katie O'Connell Marsh è produttrice esecutiva per Boat Rocker Studios.