Invasion: Data e primo trailer della serie di Apple TV+ su un'invasione alinea

La serie sci-fi porta le firme del nominato all'Oscar per Sopravvissuto: The Martian Simon Kinberg e dell'ideatore di Hunters David Weil.

Quando il mondo cade a pezzi, l'unica cosa buona che possiamo fare è tenerci stretta la nostra umanità. Il messaggio che Invasion - nuova serie di fantascienza in arrivo su Apple TV+ il 22 ottobre - sembra voler lanciare è chiaro come la luce del sole prima di essere oscurata da tutte le cose orribili che accadono quando gli alieni invadono il nostro pianeta. Le si può cominciare a vedere nel primo trailer rilasciato dal servizio di video in streaming.





I dettagli di Invasion, la nuova serie di Apple TV+

Creata dal nominato all'Oscar per Sopravvissuto: The Martian Simon Kinberg insieme con l'ideatore di Hunters e Solos David Weil, Invasion racconta l'incubo peggiore degli esseri umani, quello di un'invasione extraterrestre, da diverse prospettive in tutto il mondo. Il cast include il veterano dello schermo Sam Neill (Jurassic Park) nei panni di John Bell Tyson, uno sceriffo di campagna prossimo al pensionamento; Shamier Anderson (Wynonna Earp) di Trevante Ward, un soldato di stanza in Afghanistan; Golshifteh Farahani (Un divano a Tunisi) di Aneesha Malik, un'immigrata siriana di prima generazione e una moglie e madre che vive a Long Island; Firas Nassar (Sirens) di suo marito Ahmed, un uomo d'affari; e Shioli Kutsuna (Deadpool 2) di Mitsuki, un membro dello staff di controllo missione nel programma spaziale giapponese JASA.

Apple TV+ ha ordinato 10 episodi di Invasion. I primi tre saranno disponibili al lancio il 22 ottobre, poi un nuovo episodio ogni venerdì.