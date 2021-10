Intervista col vampiro: L'attrice di Avatar 2 Bailey Bass sarà Claudia nella serie tv di AMC

News Serie TV

Il ruolo era stato interpretato da Kirsten Dunst nel famoso e omonimo film del 1994.

Sarà la giovane Bailey Bass, che vedremo presto in Avatar 2 e nei sequel successivi del film di successo di James Cameron, a vestire i panni di Claudia nel nuovo adattamento tv di Intervista col vampiro ordinato dalla rete via cavo americana AMC e in arrivo nel 2022. L'attrice prenderà il testimone da una giovanissima Kirsten Dunst che aveva interpretato lo stesso ruolo nel film del 1994 tratto dallo stesso romanzo di Anne Rice. Accanto a Bass, nei ruoli di Lestat de Lioncourt e Louis ci saranno rispettivamente Sam Reid (The Astronaut Wives Club) e Jacob Anderson (Il Trono di Spade), già annunciati nei mesi scorsi.

Intervista col vampiro, di cui AMC ha ordinato una prima stagione di 8 episodi, ricalca la trama del romanzo e mette al centro del racconto il vampiro Louis de Pointe du Lac mentre racconta la storia della sua vita a un giornalista, soffermandosi su come è stato trasformato in un vampiro e come ha avuto per mentore Lestat de Lioncourt. Questa storia include anche Claudia, una bambina orfana che Lestat ha trasformato in un vampiro e trattato come figlia surrogata.

Rolin Jones (Weeds, Perry Mason) sarà autore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Mark Johnson, Christopher Rice e alla stessa autrice Anne Rice. Alan Taylor dirigerà i primi due episodi e lavorerà anche lui come produttore esecutivo. La serie sarà solo la prima opera dell' "Universo Rice" ad essere adattata per la tv: AMC, infatti, ha acquisito i diritti di ben 18 opere di Rice - inclusi i romanzi delle saghe Cronache dei vampiri e Streghe Mayfair - e ha intenzione di trasformarle in altre serie tv di cui conosceremo i dettagli prossimamente.

