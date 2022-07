Intervista col vampiro: Ecco il trailer ufficiale della serie tv

News Serie TV

Basata sul celebre romanzo di Anne Rice, la nuova serie debutterà negli Stati Uniti a ottobre.

Il 2 ottobre, una serie tv di AMC riporterà sullo schermo tre tra i più iconici succhiatori di sangue della storia: Lestat, Louis e Claudia. Se non lo avete ancora capito, stiamo parlando di Interview With the Vampire, una nuova serie basata sul celebre romanzo di Anne Rice Intervista col vampiro, già diventato un film nel 1994 con Brad Pitt e Tom Cruise. Ora i tre sono interpretati da Sam Reid (The Astronaut Wives Club), Jacob Anderson (Il Trono di Spade) e Bailey Bass (Avatar), ed è possibile vederli all'opera nel trailer ufficiale rilasciato in occasione del Comic-Con di San Diego.

Intervista col vampiro: La trama della serie tv

Scritta da Rolin Jones (Weeds, Perry Mason), Interview With the Vampire segue l'epica storia di amore, sangue e pericoli dell'immortalità di Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt e Claudia, raccontata al giornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian, Succession). Infastidito dai limiti della vita da uomo di colore nella New Orleans del '900, Louis trova impossibile resistere all'offerta licenziosa di Lestat di sottrarsi a ogni cosa e unirsi a lui come suo compagno vampiro. Ma i nuovi, inebrianti poteri di Louis hanno un prezzo brutale e l'introduzione della nuova neofita di Lestat, la giovane vampira Claudia, li mette ben presto su un lungo cammino di vendetta ed espiazione.