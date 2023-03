Inseparabili: Rachel Weisz si sdoppia nel trailer ufficiale della miniserie di Prime Video

News Serie TV

L'attrice premio Oscar interpreta il doppio ruolo di due gemelle nella rivisitazione del film di David Cronenberg: insieme alla creatrice Alice Birch ci ha anticipato qualcosa sulla serie.

Debutterà su Prime Video il 21 aprile Inseparabili (in originale Dead Ringers), miniserie che reinterpreta in chiave più moderna la storia raccontata da David Cronenberg nell'omonimo film thriller del 1988, con Jeremy Irons protagonista. La protagonista Rachel Weisz e la creatrice e produttrice esecutiva Alice Birch hanno introdotto il trailer ufficiale della serie, diffuso oggi da Prime Video e che vedete qui sotto, durante un incontro stampa a cui abbiamo partecipato.





La trama di Inseparabili, un imperdibile thriller psicosessuale

In Inseparabili, composta da 6 episodi che saranno tutti subito disponibili il 21 aprile, Rachel Weisz interpreta il doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle ginecologhe che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell'etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l'assistenza sanitaria alle donne. Nel trailer le vediamo alle prese con esperimenti genetici e ginecologici sempre più complessi. "Come intendi creare la vita là dove non può crescere?", chiede qualcuno.

Rachel Weisz e Alice Birch ci presentano la serie

Alice Birch ha descritto la serie come "un thriller contorto e con una comicità cupa che parla di queste due gemelle co-dipendenti che sono ossessionate l'una dall'altra. Non hanno mai trascorso una notte separate in tutta la loro vita. Vivono da sempre nella stessa città". Elliott è più sfacciata, Beverly è più riservata, ha una morale (apparentemente) più solida e sembra davvero avere cuore la salute delle sue pazienti. Impossibile decidere, per Weisz, chi sia la sua gemella preferita: ci ha detto di essersi divertita a interpretarle entrambe e di apprezzare della prima il suo umorismo malizioso, della seconda l'empatia. L'attrice ha confessato di aver amato alla follia il film Inseparabili e di non averlo mai più dimenticato dalla prima volta che l'ha visto (lei è anche produttrice esecutiva della serie e, oltre a ricoprire il doppio ruolo delle gemelle Mantle, ha dato anche il suo contributo dal punto di vista creativo).

Alice Birch (sceneggiatrice candidata all'Emmy che ha lavorato in serie di successo come Normal People, Conversations With Friends e Succession) prima di essere chiamata per la serie non conosceva il film di David Cronenberg, ma l'ha immediatamente recuperato. Ha detto di esserne rimasta affascinata. "L'ho visto e subito dopo l'ho rivisto una seconda volta. È straordinario", ha aggiunto. Tra lei e Rachel Weisz c'è stata subito intesa e Birch è stata in grado di inserire nel progetto quel suo tocco di black humor inglese senza dimenticare mai l'estetica del film. Fondamentale è stato collaborare con un team di scrittura completamente al femminile, qualcosa di cui Birch va molto fiera pur sottolineando: "Il fatto che le protagoniste siano donne ovviamente cambia tutto, ma non cambia nemmeno nulla. Penso che volevamo che fosse divertente e selvaggia come il film e poi lasciare che la serie andasse nella sua direzione". Per creare una storia che fosse per quanto quasi distopica comunque credibile, inoltre, Birch e il team di produzione hanno coinvolto come consulenti ingegneri biomedici, ostetriche e addirittura un esperto di longevità. "Ci ha detto che un giorno la morte diventerà come una malattia curabile", ha sottolineato sorpresa Rachel Weisz.

Il cast e il team di registi e produttori

Nel cast della serie ci sono anche Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) nel ruolo di Genevieve (la paziente che entrambe le gemelle si "scambiano" come amante), Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) nel ruolo di Greta, Michael Chernus (Scissione, Orange is the New Black) nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) nel ruolo di Rebecca ed Emily Meade (The Deuce: La via del porno, The Leftovers) nel ruolo di Susan. I registi che si sono alternati dietro la macchina da presa sono stati Sean Durkin (episodi 1,2 e 6), Karena Evans (episodio 3), Lauren Wolkstein (episodi 4 e 6) e Karyn Kusama (episodio 5). Alice Birch è produttrice esecutiva insieme a Rachel Weisz per Astral Projection, Stacy O’Neil, Sue Naegle e Sean Durkin. Il resto del team di produzione include Ali Krug per Annapurna Television, Erica Kay, Anne Carey, Polly Stokes, James G. Robinson, David Robinson e Barbara Wall per Morgan Creek.