Inganno spopola su Netflix: È la seconda serie tv più vista nel mondo

Quasi 18 milioni di visualizzazioni per la miniserie con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Potrebbe diventare la più vista di sempre tra le produzioni italiane.

Complimenti a Inganno. La nuova miniserie italiana con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti si è affermata come una delle più viste su Netflix nelle ultime due settimane. Secondo i dati forniti dal servizio streaming, il thriller sentimentale/erotico ha raccolto dal 9 al 20 ottobre quasi 18 milioni di visualizzazioni, risultando il secondo show più visto sulla piattaforma a livello globale per due settimane consecutive, dietro solo alla quarta stagione di Outer Banks.

Inganno: Il successo che forse non ci si aspettava

Nello specifico, la scorsa settimana Inganno è stata vista per 40,2 milioni di ore, pari a 8,3 milioni di visualizzazioni, solo di poco sotto Outer Banks (8,8 milioni). I risultati della settimana di debutto sono stati persino migliori: 9,6 milioni di visualizzazioni, al pari di Nobody Wants This ed entrambe dietro solo a Outer Banks (15,5 milioni). Considerando le sole produzioni in lingua diversa dall'inglese, Inganno è stata la più vista in assoluto e ha triplicato l'ultimo grande risultato di una serie italiana su Netflix, quello di Supersex a marzo, che nella prima settimana di disponibilità si era fermata a 3,2 milioni di visualizzazioni. Non è tutto. Attualmente Inganno staziona nelle Top 10 di 87 paesi, con la prima posizione raggiunta in 28 di questi, Italia inclusa naturalmente.

Scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero basandosi sul format britannico Gold Digger, e diretta da Pappi Corsicato, Inganno segue Guerritore nei panni di Gabriella, proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana. Una donna elegante, fiera dei suoi sessant'anni e consapevole del suo ruolo, Gabriella ha tre figli ormai adulti e la sua vita non sembra riservarle più molte sorprese. Questo finché non incontra Elia (Gianniotti), un ragazzo affascinante, vitale, libero e coetaneo del suo figlio maggiore, il quale esercita su di lei un fascino irresistibile, ma anche ambiguo e spaventoso. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna, amante... e per Elia è pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e la loro eredità.