Infinity: Le nuove Serie TV in streaming a marzo 2017

Una delle famiglie più strampalate della tv tornerà a marzo su Infinity con i nuovi episodi della quarta stagione. Stiamo parlando di The Goldbergs, la comedy ispirata dalle esperienze d'infanzia di Adam F. Goldberg, il cui pacchetto (che include già le prime tre stagioni) si arricchirà il 29 marzo, a chiusura di un mese che darà non poche soddisfazioni a chi guarda le serie tv anche per farsi strappare una risata.

Con qualche settimana di ritardo, l'1 marzo arriveranno infatti sul servizio di video in streaming anche tutte le stagioni - inclusa la settima ancora inedita in Italia - della comedy capolavoro di Tina Fey 30 Rock, che racconta in modo dissacrante il mondo dello spettacolo con le pluripremiate interpretazioni di Alec Baldwin, Tracy Morgan e della stessa Fey. Il 23 marzo sarà possibile appassionarsi invece alle storie delle mamme altezzose di Odd Mum Out, disponibile con le prime due stagioni.

Ovviamente, spazio anche ai drama. L'8 marzo, Infinity aggiungerà al pacchetto di The Last Ship, serie post apocalittica prodotta da Michael Bay con protagonista l'ex di Grey's Anatomy Eric Dane, gli episodi della terza stagione, mentre dal 15 marzo Sharon Stone sarà la protagonista di Agent X. L'attrice veste i panni di Natalie Maccabee, la nuova vicepresidente degli Stati Uniti, la quale si ritrova per le mani con sua sorpresa un compito top secret: proteggere la Costituzione in tempi di grande crisi con l'aiuto di un agente segreto.