News Serie TV

Incastrati 2, per ridere con delitto: la nostra intervista video con Ficarra e Picone sulla loro serie Netflix

di Mauro Donzelli 01 marzo 2023 1

Seconda e ultima stagione di sei episodi per Incastrati la serie fra commedia e thriller di mafia in cui Ficarra & Picone confermano la loro capacità di far ridere, senza dimenticare la società in cui viviamo. Li abbiamo incontrati.