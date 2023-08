In vendita la barca di Tony Soprano

News Serie TV

La celebre imbarcazione vista nella serie tv di culto I Soprano è in vendita a Stamford.

Se amate l'aria di mare, siete ossessionati da I Soprano e state pensando al prossimo investimento, potreste trovare questa notizia molto interessante oltre che curiosa. La famosissima barca di Tony Soprano nella serie di culto di HBO in onda dal 1999 al 2007 è in vendita a Stamford, nel Connecticut, per la ragguardevole cifra di 299,900 dollari. L'imbarcazione, nota con il nome The Stugots (traduzione del nostrano Stoc***o), si mostrò nel primo, memorabile episodio, quando il mafioso italoamericano interpretato dal compianto James Gandolfini ci trascorse una notte di passione con Irina, la sua amante russa.

In vendita la barca de I Soprano: Molti curiosi e pochi interessati

Il broker Paul Ouimette, che sta curando la vendita, ha raccontato a People che la barca, un Cape Fear 47 Custom Sportfishing Yacht del 1999 acquistato sette anni fa dall'attuale proprietario, ha attirato molte attenzioni, sebbene al momento non ci sia stata una corsa per accaparrarsela. "Un sacco di persone vogliono solo venire a vederla, ma non si tratta di potenziali acquirenti", ha lamentato Ouimette. "Stiamo cercando di evitare tutto ciò e ottenere un legittimo acquirente seriamente interessato alla barca".

Vista anche in altri momenti della serie prima di essere sostituita da un nuovo modello, la Stugots ha cambiato nome per volere dell'attuale proprietario ed è ora conosciuta come Never Enough. "Penso che quella serie abbia avuto un grande seguito", ha aggiunto Ouimette. "Penso che ci siano molte persone là fuori che vorrebbero possedere quella barca, sapendo che quella barca era presente nello show, era la barca di Tony Soprano".