In Treatment: Il teaser trailer del revival con Uzo Aduba protagonista

La quarta stagione del drama, che conterà ben 24 episodi, debutterà negli Stati Uniti su HBO il prossimo 23 maggio.

Preparatevi ufficialmente ad andare in terapia. Offre HBO. Il revival di In Treatment (di fatto una quarta stagione della serie con Gabriel Byrne andata in onda dal 2008 al 2010) con la star di Orange is the New Black Uzo Aduba nei panni della terapista al centro della storia, la dottoressa Brooke Taylor, debutterà sulla rete via cavo statunitense il prossimo 23 maggio. Ecco il primo teaser trailer ufficiale rilasciato da HBO.

La trama della quarta stagione di In Treatment

Nei nuovi episodi della serie (a sua volta basata sul format israeliano intitolato Be Tipup), Aduba - che ha raccolto il testimone dal dottor Paul Weston interpretato per tre stagioni da Byrne - è una psicoterapeuta che ha in cura diversi pazienti nella Los Angeles di oggi mentre, nel frattempo, affronta anche i suoi problemi personali. Centrale, naturalmente, sarà il tema della pandemia che, come si vede dal trailer, è stato inglobato nella serie mostrando anche sedute di terapia a distanza. Stando alla descrizione ufficiale della serie, in particolare, la dottoressa Taylor dovrà "orientarsi tra varie preoccupazioni moderne, tra cui la pandemia di coronavirus e i recenti importanti cambiamenti sociali e culturali". La stagione, composta da ben 24 episodi, negli Stati Uniti andrà in onda con due episodi a sera per due sere a settimane. In Italia arriverà presumibilmente su Sky e NOW prossimamente.

Il cast

Oltre ad Aduba, nel cast di questa quarta stagione di In Treatment si annoverano Joel Kinnaman (For All Mankind) nei panni di Adam, l'ex fidanzato di Brooke, John Benjamin Hickey (Jessica Jones) nei panni di Colin, un affascinante vagabondo milionario diventato un criminale dal colletto bianco che deve fare i conti con la sua nuova vita, Anthony Ramos di Eladio, che lavora come assistente sanitario a domicilio per il figlio adulto di una famiglia benestante, Liza Colón-Zayas che sarà un'amica di lunga data di Brooke e Quintessa Swindell (Euphoria) nei panni di Laila, una paziente adolescente diffidente e ribelle che lotta per ritagliarsi il proprio posto nel mondo.