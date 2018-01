In attesa di Altered Carbon, il documentario La Storia dell'Immortalità in anteprima esclusiva

Questo venerdì 2 febbraio l'ambiziosa nuova serie di fantascienza Altered Carbon, adattamento del romanzo di Richard K. Morgan Bay City, sarà finalmente disponibile su Netflix con tutti gli episodi della prima stagione. Nell'attesa, il servizio di video in streaming ha realizzato un breve documentario, dal titolo The History of Immortality - La Storia dell'Immortalità, nel quale lo stesso Morgan e alcune altre voci autorevoli affrontano il tema centrale della serie e le sue implicazioni, un interessante approfondimento che ComingSoon.it Serie TV vi propone in anteprima esclusiva.

Un'intrigante storia di omicidio, amore, sesso e tradimento ambientata 300 anni nel futuro, in una società completamente trasformata dalle nuove tecnologie, dove la coscienza è digitalizzata, i corpi umani sono intercambiabili e la morte non è più permanente, Altered Carbon (qui la nostra anteprima con interviste) si concentra sulla figura di Takeshi Kovacs (interpretato dall'ex di House of Cards Joel Kinnaman), l'unico sopravvissuto di un'élite di guerrieri interstellari sconfitta durante un'insurrezione contro il nuovo ordine mondiale. La sua mente è rimasta "congelata" per secoli, fino a quando il ricchissimo e incredibilmente longevo Laurens Bancroft (James Purefoy, The Following) non gli offre la possibilità di tornare in vita. In cambio, Kovacs dovrà risolvere il mistero legato a un omicidio... quello di Bancroft stesso.