Ilary Blasi torna su Netflix con una serie: Il video annuncio ufficiale

di Carolina Mautone 28 novembre 2024 4

Dopo il documentario 'Unica', la spumeggiante conduttrice Ilary Blasi sarà protagonista di una serie tutta sua su Netflix che promette di mostrarcela come non l'abbiamo mai vista: in streaming dal 9 gennaio.