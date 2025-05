Il trailer ufficiale di Countdown: Jensen Ackles corre contro il tempo per sventare una "seconda Chernobyl"

News Serie TV

Ecco il trailer ufficiale di Countdown, la nuova serie tv di Prime Video con protagonista la star di Supernatural Jensen Ackles.

Che abbiate intenzione di vederla per la trama o per un altro motivo Jensen Ackles, sembra che Countdown abbia tutti i numeri per conquistare il pubblico che su Prime Video si sta divertendo seguendo serie d'azione come Reacher, Terminal List e Tom Clancy's Jack Ryan. Disponibile in streaming dal 25 giugno, ogni mercoledì con un nuovo episodio (tre la prima settimana), l'ultima creazione di Derek Haas, lo stesso di Chicago Fire e FBI: International, segue la star di Supernatural nei panni di un agente sotto copertura che intraprende una missione altamente pericolosa per impedire una catastrofe.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della Serie con con Jensen Ackles - HD

Countdown: La trama della serie tv con Jensen Ackles

In Countdown, l'omicidio in pieno giorno di un agente del Dipartimento per la Sicurezza Interna porta l'agente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Mark Meachum (il personaggio interpretato da Ackles) ad essere reclutato in una task force segreta, insieme ad altri agenti sotto copertura provenienti da tutti i rami delle forze dell'ordine, per indagare sulla morte sospetta. La caccia all'assassino svela presto un complotto molto più sinistro di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare, dando il via a una corsa contro il tempo per salvare una città di milioni di persone da quella che nel trailer viene definita "una seconda Chernobyl" e "un altro 11 settembre", mentre la squadra si sforza di superare le proprie agende contrastanti per fare fronte comune.

Nella serie recitano anche Jessica Camacho (All Rise) nei panni di Amber Oliveras, una veterana della DEA incuriosita dalla nuova squadra, e Eric Dane (Grey's Anatomy) in quelli Nathan Blythe, un agente speciale che lavora nell'FBI da 22 anni. A loro si aggiungono Violett Beane (The Flash), Elliot Knight (The Boys) e Uli Latukefu (Young Rock). Oltre che con Countdown, nei prossimi mesi Ackles sarà su Prime Video anche con la quinta e ultima stagione di The Boys e, a seguire, con lo spin-off prequel Vought Rising, riprendendo il ruolo del "supereroe" Soldatino.