Il trailer ufficiale di BEEF: Ali Wong e Steven Yeun l'una contro l'altro nella nuova serie di Netflix

Il dark dramedy sarà disponibile in streaming dal 6 aprile.

La prossima volta che sarete alla guida della vostra automobile, pensateci bene prima di insultare il conducente davanti a voi che ha osato tagliarvi la strada. Potrebbe essere uno psicopatico e trascinarvi in una pericolosa faida. La nuova serie di Netflix BEEF fantastica - e neppure tanto - su un comportamento sbagliato che è all'ordine del giorno: l'aggressività degli automobilisti verso gli altri automobilisti. In streaming dal 6 aprile, il dramedy mette l'una contro l'altro Ali Wong, attrice e comica vista soprattutto in American Housewife, e l'ex star di The Walking Dead Steven Yeun. La piattaforma ne ha appena rilasciato il trailer ufficiale.

BEEF: La tramma della nuova serie di Netflix con Ali Wong e Steven Yeun

Creata da Lee Sung Jin (C'è sempre il sole a Philadelphia, 2 Broke Girls), BEEF (in Italia Lo scontro) esplora le conseguenze di un incidente stradale che cambia per sempre la vita di due sconosciuti. Danny Cho (Yeun), un impresario caduto in disgrazia e di pessimo umore, e Amy Lau (Wong), un'imprenditrice che si è fatta da sé e dalla vitta eccentrica con i nervi a fior di pelle, si trovano al centro di una selvaggia faida che, mentre la situazione peggiora di ora in ora, rischia di portare a fondo le loro vite e le loro relazioni.

Il resto del cast include Joseph Lee (Star Trek: Picard), Young Mazino (Fish Bones), David Choe (The Mandalorian) e Patti Yasutake (Star Trek: The Next Generation). A loro si aggiungono, con un ruolo ricorrente, Maria Bello (NCIS) e Ashley Park (Emily in Paris).