Il trailer ufficiale di American Sports Story: Aaron Hernandez

News Serie TV

La nuova serie antologica prodotta da Ryan Murphy debutterà negli Stati Uniti su FX il 17 settembre.

Nata dall'esperienza e dai successi di American Horror Story e American Crime Story, la nuova serie antologica prodotta dall'infaticabile Ryan Murphy American Sports Story torna a mostrarsi con il trailer ufficiale in attesa del debutto negli Stati Uniti su FX il 17 settembre. Questa volta ad essere raccontate saranno le storie più significative che hanno coinvolto figure dello sport, a cominciare dal giocatore di football Aaron Hernandez, nel 2015 condannato per omicidio e poi morto suicida in prigione.

American Sports Story: La storia di Aaron Hernandez

Il trailer mostra in anteprima pezzi della tragica parabola discendente di Aaron Hernandez, da promessa del football al liceo all'affermazione durante gli anni dell'università in Florida alle tre stagioni passate con i New England Patriots di Tom Brady. Un sogno coronato con la partecipazione al Super Bowl del 2012 e andato in frantumi poco tempo dopo quando è stato arrestato e condannato per l'omicidio di Odin Lloyd.

Un giocatore semi-professionista, Lloyd usciva con la sorella della fidanzata di Hernandez, il che diede origine a un'ondata di speculazioni che iniziarono a convergere attorno alle voci secondo cui aveva scoperto segreti relativi alla sessualità del collega, segreti che Hernandez avrebbe zittito in ogni modo possibile. Condannato all'ergastolo, due anni dopo il 27enne è stato trovato con un lenzuolo attorno al collo nella sua cella al Souza-Baranowski Correctional Center di Lancaster, nel Massachusetts. Un suicidio nel quale potrebbero avere avuto un ruolo le voci sempre più insistenti sulla sua omosessualità ma anche l'encefalopatia traumatica cronica (CTE) diagnosticata successivamente alla sua morte, causata da ripetuti traumi cranici riconducibili - probabilmente solo in parte - all'attività sportiva.

Basata sul podcast Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc. del The Boston Globe e di Wondery, la prima stagione di American Sports Story coinvolge Josh Andrés Rivera (West Side Story) nel ruolo di Aaron Hernandez, Jaylen Barron (Shameless) della fidanzata Shayanna Jenkins, Lindsay Mendez (All Rise) della cugina e figura materna Tanya Singleton, Ean Castellanos (Cinque giorni al Memorial) del fratello DJ Hernandez, Tammy Blanchard (Prova a sfidarmi) della madre Terri Hernandez, Tony Yazbeck (Billions) del capo allenatore dell'Università della Florida Urban Meyer, Thomas Sadoski (Life in Pieces) dell'agente Brian Murphy, Jake Cannavale (Nurse Jackie) dell'interesse amoroso Chris, Patrick Schwarzenegger (Gen V) dell'amico ed ex compagno di squadra Tim Tebow e Norbert Leo Butz (Justified: City Primeval) del coach e leggenda dei Patriots Bill Belichick.