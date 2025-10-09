TGCom24
News Serie TV

Il trailer ufficiale della comedy di HBO I Love LA, Rob Lowe protagonista di The Detail e altre news in breve

Emanuele Manta

Inoltre, l'ideatrice di The Vampire Diaries adatta Alchemy of Secrets di Stephanie Garber e Daniel Ezra in All the Sinners Bleed di Netflix.

HBO ha diffuso il trailer ufficiale di I Love LA, la sua nuova comedy creata e interpretata dall'attrice e comica Rachel Sennott (Bottoms), in onda negli Stati Uniti dal 2 novembre.

La serie segue un gruppo di amici ambiziosi - ragazzi e ragazze della Gen Z - affrontare la vita e l'amore a Los Angeles. Il gruppo è formato da Maia (Sennott), Charlie (Jordan Firstman, Ms. Marvel), Dylan (Josh Hutcherson, Hunger Games), Tallulah (Odessa A'zion, Grand Army) e Alani (True Whitaker, Godfather of Harlem).

Rob Lowe anche nel drama di NBC The Detail

La vita dopo 9-1-1: Lone Star include un secondo progetto televisivo per Rob Lowe. L'attore ha ottenuto il ruolo di protagonista in The Detail, drama sui Servizi Segreti a protezione del Presidente degli Stati Uniti d'America in sviluppo a NBC. Creata da Jennifer Yee McDevitt, la potenziale serie segue gli agenti d'élite che prestano servizio nella scorta presidenziale mentre cercano di bilanciare le proprie vite con il dovere professionale, proteggendo al contempo la nazione e difendendola dalla prossima minaccia imminente. The Detail si aggiunge a The Ram, commedia romantica in sviluppo a ABC su un conduttore di un talk show sportivo che si innamora della nuova produttrice assunta per far crescere gli ascolti.

Julie Plec adatta Alchemy of Secrets di Stephanie Garber

L'ideatrice di The Vampire Diaries e L'estate dei segreti perduti Julie Plec sta collaborando con Universal Television allo sviluppo di una serie tv basata su Alchemy of Secrets, nuovo romanzo dell'affermata autrice di Caraval e C'era una volta un cuore spezzato Stephanie Garber. La storia si concentra su Holland St. James, informata che morirà entro poche ore se non troverà un antico oggetto chiamato Cuore Alchemico. Holland si immerge in un mondo magico nel cuore di Los Angeles mentre insegue gli indizi ed è sulle tracce di un magnetico sconosciuto, senza sapere di chi fidarsi e se il Cuore Alchemico potrà salvarla.

All the Sinners Bleed: Daniel Ezra nel cast della serie di Netflix

L'ex star di All American Daniel Ezra ha ottenuto un ruolo regolare in All the Sinners Bleed, nuova serie di Netflix basata sul romanzo di S.A. Cosby Il sangue dei peccatori. Ṣọpẹ́ Dìrísù interpreta Titus Crown, primo sceriffo nero di una piccola contea della Bible Belt, tormentato dal suo passato nell'FBI e dalla morte prematura della sua devota madre mentre guida la caccia a un serial killer che da anni sta depredando silenziosamente le comunità nere della Virginia meridionale in nome di Dio. Ezra vestirà i panni di Marquis Crown, il fratello minore di Titus. Al cast regolare si è unita anche Andrea Cortés (Mayans M.C.) con il ruolo di Carla Ortiz, un'agente della stazione di Titus. I due raggiungono anche John Douglas Thompson e Nicole Beharie, interpreti del padre e della fidanzata del protagonista.

